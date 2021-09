Jimena Barón compartió el íntimo chat que tuvo con Matías Palleiro por Whatsapp 

Jimena Barón dejó en claro que no está de novia, pero aseguró que mantiene un affaire con Matías Palleiro. Así lo dejó en claro la jurado de La Academia, cuando compartió en redes sociales el caliente chat que mantuvo con el ex de Melina Lezcano vía WhatsApp. La artista habilitó las preguntas en las historias de Instagram y respondió todo.

Semanas atrás, Ángel de Brito confirmó en Los Ángeles de la Mañana que La Cobra mantiene una relación informal con Palleiro. Además, en pleno aire de La Academia, De Brito aseguró que el rugbier también le envió mensajes a Pampita en su momento.

Cuando Barón habilitó el cuestionario mediante historias de Instagram, una seguidora le consultó “¿Estás de novia?”. Junto a la captura de pantalla del último mensaje que Jimena le envió a Matias, la artista expresó “No, pero decime si no soy genial chamuyándomelo”.

En las imágenes se puede ver que la cantante le envió una sexy foto de espaldas en cola less, junto a un bolso matero que él le había prestado, remarcando que tenia que devolvérselo. Mediante redes, Juariu demostró con una foto, que el bolso matero pertenece a Matías Palleiro.

Sabrina Rojas habló de Jimena Barón, tras blanquear su romance con el Tucu López:

Sabrina Rojas es una de las figuras del momento y su romance con el Tucu López el más comentado del último tiempo.

Invitada a LAM, la actriz habló por primera vez de Jimena Barón, quien fue vinculada a Luciano Castro y fue pareja del Tucu López.

“Jime es muy amiga de Lu y yo tuve mucha frecuencia con ella, y venía a cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo. Los amigos son ellos, me da un poco de pudor hablar de Jimena, porque debe ser una fiaca que la estemos nombrando en este, como también le debe dar a Luciano, aunque él es mi ex dentro de todo”, dijo en el programa de Ángel de Brito.

"Me cae súper bien. No sé por qué me dejó de seguir, creo que fue cuando hizo limpieza. Después la dejé de seguir yo porque habíamos perdido el vínculo", aclaró Sabrina Rojas sobre esa coincidencia en redes sociales.

Sabrina Rojas confirmó su romance con el Tucu López hace poquitas semanas y no se esconden. Sobre cómo tomó Luciano Castro este nuevo amor aseguró que mantienen su vínculo en la más absoluta armonía. "Es un muy buen padre, dedicado y preocupado por todo lo que pasa con sus hijos" , dijo en el programa de Ángel de Brito.

Luego, se refirió a un detalle de su personalidad desconocido: "Luciano tiene complicaciones con la vida. Se hace problemas por cualquier cosa y se enrosca mucho con todo", agregó.

