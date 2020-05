La angustia de Jimena Barón porque Momo no quiere volver a casa

Jimena Barón atraviesa esta nueva fase de la cuarentena sola porque su hijo se instaló en la casa de su papá, Daniel Osvaldo. Tras la autorización nacional de que los chicos puedan pasar días con sus padres, en distintos hogares, la cantante manifestó su angustia por seguir el aislamiento en sociedad.

Acostumbrada a hacer catarsis en redes sociales, la diosa confesó que el niño prefería quedarse en la casa de su papá por las comodidades que tiene. Al enterarse de esta noticia, Jimena expresó toda su angustia y dolor a través de sus historias en Instagram.

“No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda. Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo”, dijo la actriz en Stories.

"Pero si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es sí. Es una decisión, hay gente que empieza astrología online, hay gente que empieza terapia online, que lee, que medita, yo voy a tomar vino todas las noches", asumió.

Luego, compartió un video en el que muestra cómo se preocupa cuando el niño no le contesta los mensajes. "Quiero hablar con mi hijo antes de que me destape un vino. Son unos irrespetuosos", dijo a modo de chiste y mencionó a su ex en la publicación.