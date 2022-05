Jimena Barón decoró su casa y mostró cómo quedó su renovado living

Jimena Barón mostró los cambios en su hogar y cómo quedó su departamento después de algunos cambios en la decoración.

La cantante mostró con orgullo los detalles de este nuevo espacio que, según sus publicaciones, le trajo más paz. Entre las nuevas incorporaciones en su living, Jimena Barón compartió el escritorio que le compró a Momo para hacer la tarea.

Además de una nueva mesa de vidrio y sillas revestidas en blanco. "Tengo dos mesas de vidrio para que parezca más grande el espacio", explicó. "Me da felicidad y paz", expresó luego cuando filmó el resultado final de su iluminado living.

En el día que su ex pareja Daniel Osvaldo pasó por el registro civil con Gianinna Maradona, Jimena Barón intentó no hacer referencia a esta unión y sólo se limitó a compartir su rutina cotidiana.

El detalle de la boda de Daniel Osvaldo que puede enfurecer a Jimena Barón

La boda de Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón, con Gianinna Maradona generó fuerte repercusión y algunos comentarios.

A pesar de que los protagonistas no confirmaron las versiones, se dice que la pareja pasó por el Registro Civil para dar el sí.

Daniel Osvaldo y sus hijos.

Lo cierto es que un detalle podría provocar la furia de Jimena porque, según trascendió, el ex deportista habría decidido no invitar a sus hijos a la ceremonia por lo que el pequeño Momo no asistió a este importante momento.

“Todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento”, contó Guido Zaffora al respecto.