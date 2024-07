Jimena Barón fue una de las celebridades argentinas que estuvo presente en la final de la Copa América 2024. La cantante y actriz viajó a Miami junto a su hijo, Momo, y tuvo que vivir una verdadera odisea para ingresar a la cancha, a causa de los disturbios y operativos de seguridad que se desplegaron antes del partido y que terminaron por retrasarlo.

La Cobra compartió en sus redes sociales algunas postales del momento inolvidable que vivió junto al niño y las acompañó con un emotivo y divertido relato de cómo vivió la entrada, el ingreso al lugar y también el consagratorio gol de Lautaro Martínez que le otorgó la copa número 16 a la Argentina.

"El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar", relató haciendo referencia a la brutalidad policial que se vivió en la previa del partido.

Cómo fue la vivencia de Jimena Barón y Momo en la final

"Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló", continuó la artista y agregó: "No sé cómo llegamos al asiento. Me puteé con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos".

"Momo me cuidó todo el tiempo como nadie. 'Mamá estás bien? Segura?'. El partido, para el bobazo. Dios. Gol en el alargue. Colombia finalmente hace silencio. Campeones, campeones! Grito, llanto, grito, grito, felicidad! Valió la pena hijo salimos campeones!!!! Qué noche que nunca nos vamos a olvidar", finalizó Jimena Barón su emotivo relato sobre cómo vivió el final de la histórica Copa América 2024.