Jimena Barón fue contundente al hablar de Jey Mammón: "Son cosas que se deberían resolver sin piedad"

Jimena Barón se sumó a la cantidad de figuras del medio que dieron su opinión acerca de la desvinculación de Jey Mammón del programa La Peña de Morfi luego de ser denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual con acceso carnal. Este caso conmocionó a todo el país, y los famosos reaccionaron de distintas maneras.

Jimena Barón y su hijo Momo en Instagram

Lucas Benvenuto habló en A La Tarde y dio detalles sobre un hecho que protagonizó con Jey Mammón. El joven habría tenido una relación con Jey cuando él tenía 14 años y el conductor 32. A pesar de que Benvenuto hizo la denuncia correspondiente en la justicia, el hecho fue clasificado como prescripto, por lo que no pudo avanzar por esas vías. En el momento en que salieron los hechos a la luz, Telefe decidió desplazar al conductor de La Peña de Morfi.

Yanina Latorre, panelista de LAM, era allegada a Jey Mammón e hizo un descargo en el programa dando su opinión sobre el tema. Nazarena Vélez, por otro lado, era incluso más amiga de Jey que Latorre y se mostró totalmente quebrada cuando le consultaron sobre la denuncia. Así, una enorme cantidad de personajes del medio se posicionaron: Lourdes Sánchez, Jésica Cirio, Germán Paoloski, Georgina Barbarossa, Mirtha Legrand, Vero Lozano, entre otros. Ángel De Brito también opinó y afirmó que está "del lado de la víctima". Y Jimena Barón no se quedó atrás.

Barón dio su opinión en LAM sobre el escándalo que involucra a Jey Mammón: "Pienso de ese hecho en particular que es una cosa horrorosa. Después el nombre de quién sea el protagonista, me da igual". Sin embargo, aclaró: "Obviamente es impactante porque es una persona que conocemos todos en el ambiente y bueno, la gente del otro lado también. Estaba haciendo un programa familiar, reemplazando a una persona que queremos mucho todos, que ya no está", refiriéndose a Gerardo Rozín.

"Entonces es muy impactante. Espero, como el resto del mundo, que las cosas se aclaren y se sepa cuál es la verdad. Bueno, son cosas que se deberían resolver sin piedad porque es espantoso lo que están diciendo", cerró con contundencia.

El comunicado de Jey Mammón sobre las acusaciones de Lucas Benvenuto

Jey Mammón hizo un descargo en Instagram luego de la denuncia mediática que hizo Lucas Benvenuto en A La Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzoco en América. En este comunicado, el ex conductor se mostró molesto por la denuncio y lo calificó como "falso en gran parte de su contenido".

En este sentido, aseguró que va a tomar las acciones legales que considere pertinente ya que "busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona". Sin embargo, a pesar de que el actor salió a hablar sobre la denuncia, su público no se sintió conforme con su respuesta y lo expresaron en los comentarios de su publicación. Una internauta le comentaba: "Prescribió, no significa que no sucedió".

Las figuras del medio tampoco quedaron contentas con su frío comunicado y pidieron que salga a dar la cara ante las cámaras.

El comunicado de Jey Mammón en Instagram

NL.