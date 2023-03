Durante varios años, Ángel de Brito y Jey Mammón compartieron una larga amistad, tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual contra el humorista, el conductor de LAM decidió terminar lazos con su colega.

Antes de comenzar de lleno sobre el tema que consterna al país, Ángel de Brito reveló lo mucho que le sorprendió el revuelo que tomó la denuncia y esperaba que Jey Mammón saliera a defenderse, sin embargo, pasó todo lo contrario: "Yo quería escuchar su versión... no podía creerlo. Me dijo que no había nada de qué esconderse porque no había nada para esconder...’’

Y añadió indignado: ‘’Después se escondió. Una persona inocente, sale a la luz. Si te extorsionan o pasa algo así y sos inocente, ponés el celular, hacés un vivo y contás todo".

Lucas Benvenuto y Jey Mammón

Además, Ángel aseguró que sentía que su ex colega le daba puras excusas al consultarle acerca de la denuncia por abuso: "Él me dijo que Lucas mentía en la edad, que estaba muy mal, que la denuncia había aparecido cuando él estaba en América haciendo Los Mammones. Sentí que me daba puras excusas".

"En todos los años que lo conozco y en los que hemos compartido toda clase de momentos, jamás me mencionó esta denuncia que es espeluznante.’’ añadió el conductor de LAM y siguió: ‘’Es más, en su momento tuvo que llamar a un abogado para zafar y nunca habló ni conmigo ni con ninguno de los amigos que yo conozco sobre el tema’’.

Ángel de Brito

Finalmente, Ángel de Brito fue tajante con el humorista y expresó su deseo de que se haga justicia: "Para mí, Jey Mammón fue en todo sentido. En lo profesional y en lo personal. Estoy 100% del lado de la víctima. Me chupa un huevo la prescripción, los hechos son los hechos. Ojalá la Justicia reabra el caso, intervenga y se sepa la verdad", concluyó.

D.M