Jimena Barón quiere tener otro hijo

Desde su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón (32) abrió una ronda de preguntas y respuestas con sus fieles seguidores. En cuarentena y aislamiento total con Momo, la estrella decidió pasar un rato de entretenimiento y sorprendió a la hora de confesar que le gustaría ser madre otra vez.

"Yo no se si es la cuarentena o qué, pero sí me estan dando ganas. Va a estar complicado porque no tengo con quien pero...", expresó la reconocida cantante en las historias de sus redes sociales mientras hacía un intercambio con sus followers quienes aprovecharon para indagar en el tema.

Por otro lado, la actriz hizo referencia a la unión matrimonial y si bien su respuesta no quedó en claro, resaltó que quizás la vemos en el altar en el momento menos pensado: "Nunca 'flashee' con el casamiento, eso no sinceramente no. Igual seguramente me caso. A ver, yo digo algo y en un año pasa lo opuesto a lo que yo digo siempre".