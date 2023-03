Jimena Barón: la historia oculta detrás de su último lanzamiento musical "Los Locos"

Jimena Barón lanzó una nueva canción, "Los Locos", perteneciente al álbum que está pronta a estrenar. La letra habla de un hombre que parecía ser perfecto y finalmente muestra la hilacha, motivo por el cual ella se termina alejando.

Sin embargo, la historia real la relató Jimena Barón a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde detalló que un hombre con el que se veía tenía un asado con los amigos y pretendía verla después de comer. Habiendo aprendido la lección y sinténdose empoderada, la artista le dijo que vaya a comer con sus amigos y que después le escriba a ver si ella seguía despierta y tenía ganas de verlo.

"Se va al asado con los amigos, yo me quedo dormida y a la madrugada me suena el timbre de mi casa. Miro la hora y tenía 11 llamadas perdidas, yo dije 'este tipo está loco'. No atendí porque ya aprendí sobre los locos, me vuelvo a dormir y al rato vuelve a sonar el timbre", relató la cantautora.

"A la mañana siguiente le digo 'tengo 11 llamadas perdidas, sonó el timbre dos veces a la madrugada, a menos que haya muerto alguien, yo con locos no me vinculo más'", agregó Jimena.

Jimena Barón volvió a los escenarios y sorprendió a Momo

Con la ayuda y la complicidad de los fanáticos, Jimena Barón dejó sin palabras a su hijo con un hermoso gesto de amor. Momo la acompañó y al final del show subió al escenario.

La intérprete de “La Araña” invitó a su hijo al escenario y le cantó el “Feliz Cumpleaños” junto a todos los presentes. Esto tomó por sorpresa a Momo que se reía nervioso sin saber qué hacer mientras miraba a su mamá.