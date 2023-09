Jimena Barón y Matías Palleiro estuvieron bajo la lupa de todos los medios luego de que Ángel de Brito diera a entender ayer, que estaban separados.

El periodista luego se retractó y aclaró que su distanciamiento era físico porque el novio de la actriz se encontraba de viaje.

Ángel de Brito.

Por su parte, Jimena Barón también salió a desmentir la supuesta crisis con su pareja.

"Che, yo no me separé. No lo veo hace un mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", escribió en su Twitter.

Jimena Barón.

El reencuentro entre Jimena Barón y Matías Palleiro

Esta tarde, para terminar de confirmar que su relación con Matías Palleiro marcha sobre rieles, Jimena Barón publicó un video en sus Historias de Instagram donde se la veía en su casa, junto a su novio.

Jimena Barón y Matías Palleiro.



En el video, filmado por la propia cantante, se veía a Matías Palleiro ayudando a la niñera de Momo Osvaldo a grabar unos videos para las redes sociales.

Luego Jimena Barón bromeó con que su pareja sería el manager de la famosa "Mari", que también la cuidó a ella de chica.

De esta manera, quedó claro que Jimena Barón y Matías Palleiro siguen tan enamorados como el primer día y que su separación fue sólo un rumor.