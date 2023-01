Jimena Barón no deja de sorprenderse con las demostraciones de amor de Matías Palleiro: "No es obvio que me segundee así"

Jimena Barón está de vacaciones en Quequén junto a su pareja, Matías Palleiro y su hijo, Morrison Osvaldo. Desde allí, la actriz comparte con sus seguidores cómo la están pasando juntos en los días de relax que se tomaron juntos.

Más allá de contar que Momo vende pulseritas en la playa, Jimena Barón dejó en evidencia que no deja de sorprenderla la complicidad con la que Matías Palleiro la acompaña en todo momento.

Jimena y Palleiro.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió una postal en la que se ve a Palleiro con Momo y los niños que conoció durante su estadía en Quequén con los que comparte diversos momentos de sus vacaciones.

"Es obvio que invité a tomar un helado y a pasear a los amigos nuevos de Momo que son unos capos. Pero no es obvio que me segundee así Tuma", expresó Jimena demostrando que no sale de su asombro con las actitudes de Matías Palleiro que le demuestra su amor de muchas maneras.

La publicación de Jimena Barón.

Jimena Barón grabó a Momo vendiendo pulseritas en la playa

Tal como lo prometió, el niño salió a vender y su mamá logró grabarlo en plena negociación. "La ternura que me produce que vaya con su riñonera a vender sus pulseras no puedo explicarlo", escribió la intérprete de "La Araña".

El éxito del emprendimiento de Momo fue tal que Jimena Barón se tuvo que poner a hacer más pulseritas para que su hijo pueda seguir vendiendo al día sieguiente. "Mediodía ampliando el negocio para volver a la playa", manifestó la artista al mostrar sus nuevas creaciones.

Seguido a eso compartió una postal en la que se la ve en plena producción y otra de su hijo guardando plata en su riñonera. En la segunda imagen y apelando a su clásico sentido del humor, dejó en claro: "El dueño"(del negocio).