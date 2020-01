El descargo de Jimena Barón por la tragedia de Villa Gesell

Jimena Barón hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y confirmó que canceló su show en Villa Gesell, tras la muerte de Fernando Báez Sosa.

“Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un ‘pibe’ que fue a bailar y terminó asesinado por 10 ‘machitos’ hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. Justicia Para Fernando”, expresó La Cobra en su cuenta de Twitter.

— ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) January 21, 2020

La cantante además participó de la marcha que se realizó en las puertas del boliche donde murió el joven, tras una golpiza por un grupo de jugadores de rugbiers. “Apenas me enteré de lo que había pasado con Fernando, decidí suspender todo. No estoy en condiciones para armar una fiesta y facturar guita, mientras toda esta gente derrama lágrimas por la muerte insensata de una persona (…) No me perdonaría estar cantando en medio de un clima de angustia como éste”, dijo en Clarín.