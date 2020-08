Reapareció Jimena Barón y enfrentó los rumores de crisis con Daniel Osvaldo

Desde hace semanas que Jimena Barón sembró una duda en sus fans al desaparecer completamente de las redes sociales luego de estar compartiendo cotidianamente los días junto a Daniel Osvaldo en su casa de Banfield, donde se mudó con su hijo Morrison para pasar parte de la cuarentena.

Con humor, la cantante de "La Cobra" y su ex se mostraban contentos junto al otro y ya se hablaba de reconciliación cuando de un momento a otro no se supo más nada de ellos y hasta se dijo que Jimena decidió volver a su departamento tras una nueva crisis con el deportista.

Ahora, Barón fue captada en la calle por Carlos González, cronista de Paparazzi quien le hizo algunas preguntas sobre su presente.

"Tus fans están preocupados porque estás desaparecida de las redes sociales...", disparó rápidamente el cronista. "Pero estoy bien. Que no se preocupen", lanzó Jimena apurada por salir de la situación.

La cantante aseguró que no tiene ningún problema familiar y que sobre Daniel Osvaldo no tenía nada para decir. "¿Y con este lío que tuvo en su club (Banfield)?", preguntó González. "No tengo idea. No hablé. No hay ningún lío, a veces es lo que arman, pero por suerte no hay ningún lío", se limitó a decir Barón.