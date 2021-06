A dos meses de lanzar Flor de Involución, Jimena Barón estrenó su nuevo sencillo, Ya no te extraño, y no tardaron en llegar las especulaciones sobre si la canción de desamor está dedicada a su ex, Daniel Osvaldo.

Para el videoclip, Jimena eligió a un modelo que muchos asociaron estéticamente con el padre de su hijo Momo. Además de la significativa letra de la canción, sobre el desamor y los vínculos tóxicos que cuestan soltar.

"Pero si te veo y se me olvida todo. Y todo lo malo se convierte en oro. Si es que quedo ciega junto a mi tesoro, no puedo recordar. Que disfrazaste de verdad a todas tus mentiras y yo te perdonaba, aunque no te creía. Cuando te funcione a ti tu brujería, tengo esta canción", reza una de las estrofas de Ya no te extraño, en la que Jimena habla de un amor difícil de olvidar y que hace daño.

Jimena Barón reveló si su nueva canción está dedicada a su ex Daniel Osvaldo

En Los Ángeles de la Mañana, la cantante habló de la canción y aseguró que no fue dedicada a Daniel, tras su última reconciliación fallida, dado que la escribió dos meses y medio antes de volver a apostar a la pareja con el exfutbolista, en el tiempo que se mudó a su casona en Banfield.

"¿El ‘ya no te extraño’ es un palito?”, le preguntó Maite a la jurado de La Academia. Y ella respondió: "Palitos no, chicos. Es música. Me sorprende un poco esto. Está Luis Miguel, está Ricky Martin, está El Polaco, que le cantan al amor y a las ex. Las minas, como Karina (La Princesita) y yo somos unas resentidas, porque hablamos de amor y de cosas que no superamos. ¡Vayan a encargarse de sus vidas! Cada uno hace lo que puede. Bastante que hacemos canciones con lo que nos pasa".

Tras una pausa de su firme declaración, Barón profundizó: "El amor es muy universal. La pareja que uno no olvida es universal, la que no puedo ser. Son cosas universales. Obvio que hay links de la vida real. Aparte, no tuve una sola relación, tuve varias".

Buscando concreción en las palabras de la artista, Maite Peñoñori repreguntó: "¿Pero está dedicad a alguien o no?". Fue entonces que Jimena Barón aseguró que no está destinada a un ex en particular, como lo es Daniel Osvaldo: "No, no está dedicado a nadie. Yo la hice en febrero del 2020, antes de mandarme el cagadón".

