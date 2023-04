Jimena Barón está preparando su regreso a los escenarios para presentar su tercer material discográfico "Mala Sangre", aunque lejos de todo pronóstico, todo parece estar saliendo mal, lo que suele generar frustración y así lo expresó en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instragram, Jimena Barón se sinceró: "Yo cuando ando rara desaparezco y la verdad es que útlimamente todo sale como el ogt y encima tengo como un empacho que me volteó y no tiene sentido porque no comí nada raro".

La publicación de Jimena Barón.

Pero eso no es todo, la intérprete de "Corazón de Cemento" agregó: "Y Momo con broncoespasmos". Seguido a eso compartió una reflexión: "Aceptar decepciones es triste pero no consume tu energía como sí la consume andar regalándola a quien no se la merece".

Para terminar y evitar malos entendidos, Jimena Barón aclaró que sus publicaciones no estaban para nada relacionadas a su pareja, Matías Palleiro. "Mi reflexión, por las dudas, nada que ver con mi Q" sentenció la cantante junto a una imagen con su novio.

La aclaración de Jimena Barón.

Jimena Barón apuntó filosísima contra Gianinna Maradona

Tras el lanzamiento de "La Araña" y de que saliera a la luz que estaba escrita para Gianinna Maradona que le insistió a Jimena Barón para que deje a Daniel Osvaldo y después tuvo una relación con él, fue mucha la polémica que se generó y recién ahora salió a la luz la reacción de la empresaria.

En una entrevista, le preguntaron a la cantante si alguien se hizo cargo de alguna letra de su nuevo cd. "seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta" respondió la mamá de Momo Osvaldo. "¿Pero te llamaron?", insistió el periodista. "No, me enteré", contestó la cantautora.

https://rudo.video/vod/bPLnb9

"Una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos", agregó con ironía Jimena Barón orgullosa de las repercusiones que generó su canción en Gianinna Maradona.