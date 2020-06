Jimena Barón explicó el significado de un tattoo e hizo una importante revelación sobre la muerte de su padre

Jimena Barón relató una conmovedora anécdota que involucra a su papá, Jorge Guevara. La actriz y cantante explicó el significado del OVNI que tiene tatuado en uno de sus brazos e hizo una importante revelación sobre la muerte de su padre.

La diosa contó que se hizo ese diseño porque su padre era muy fanático de los extraterrestres y que, el día antes de morir, ellos hablaron sobre las distintas teorías que existían. "Le dije que tenga cuidado porque con toda la información que tenía los OVNIS lo podían venir a buscar", relató "La cobra". "Al otro día se c...muriendo", dijo y agregó: "Nunca más lo volví a ver".

Tiempo atrás, Jimena relató cómo fue el vínculo con su papá que la abandonó cuando era niña pero con quien se reencontró en su adolescencia. "Tuve una historia bastante particular con mi papá, porque él se fue cuando yo tenía cuatro años, y volvimos a vernos cuando ya era adolescente, porque yo lo busqué. Ese día, yendo al aeropuerto, me dijo: 'Tené cuidado con la gente, hay mucha gente que tal vez parezca una mierda de persona y es la gente que más te ama en el mundo, y hay mucha gente que vas a pensar que te quiere y en realidad no te quiere nada. Yo fui la mierda que te dejó, pero nadie te va a querer más que yo'. Después de eso llegué a Italia. Un día después mi tío me llamó por teléfono y me contó que mi papá había muerto", contó en una antigua entrevista.