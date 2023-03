El 11 de abril se cumplirán dos años de la muerte de Mauro Viale. La inesperada noticia conmovió a todo su círculo íntimo y al mundo del periodismo, que lo recuerdan como un profesional excepcional.

Por el lado de su familia, su hijo, Jonatan Viale, lo recuerda constantemente, de quien heredó la pasión por el periodismo y que continúa el legado de la familia, con un ciclo propio en LN+. Sin embargo, en esta ocasión, el hijo de Mauro Viale decidió dedicarle unas palabras a su madre, Leonor Schwadron, y hablar sobre su relación con ella, especialmente luego del trágico episodio que tuvieron que atravesar.

Mauro Viale y Leonor Schwadron.

Durante una entrevista especial con Leonor en Socios Del Espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lograron conseguir un móvil con Jonatan Viale, quien no dudó en hablarle directamente a su mamá. “Te amo, quiero estar más tiempo con vos y sobretodo te admiro. Después de lo que pasó, perdón, pero pensé que te ibas a caer y sos una leona. Yo te lo digo siempre, tenés unos ovarios, una fuerza impresionante”, comenzó el periodista.

“Te admiro como madre, te admiro como abuela y te admiro como esposa, que lo vas a ser siempre… de él. Cuando todos pensamos que te caías vos nos sostuviste a nosotros”, expresó Viale, recordando momentos muy duros por los que la familia tuvo que pasar y en los que el rol de Leonor fue crucial.

Jonatan Viale no dejó pasar la oportunidad y le remarcó a su mamá: “Perdón por el clima, pero necesitaba decirte esto. Te lo digo siempre, pero es lindo que los demás lo sepan”.

Ya con lágrimas en sus ojos y emocionado, el periodista cerró: “La fuerza que tenés es magnánima. Te amo. Mucho. A veces me da vergüenza decirlo… ya tengo 37 años y me da vergüenza decirle ‘Te amo’ a mi mamá. Te amo y gracias por ser mi mamá”, a lo que su madre, desde el piso de El Trece no paraba de llorar de la emoción y pedía “un pañuelito”.

