Jorge Rial viajará a Miami para vacunarse contra el coronavirus

Jorge Rial cambió de opinión sobre las vacunaciones en Miami y ahora decidió viajar para acceder a una dosis de la vacuna que hace frente al Coronavirus. La noticia la dio conocer Yanina Latorre en LAM y más tarde él lo confirmó en su cuenta de Twitter.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", explicó Jorge Rial en su cuenta de Twitter.

Lejos de llamar al silencio, Jorge Rial lo anunció en sus redes sociales.

Por otro lado, Jorge Rial hizo referencia al escándalo del 'vacunatorio VIP' y los dichos del procurador del Tesoro de la Nación quien dijo 'no estar arrepentido' de haberse inmunizado.

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia, terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", sentenció.

"Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", arremetió Jorge Rial sobre su futura vacunación en Miami.

Mediante un enigmático, Yanina Latorre contó que Jorge Rial irá a Miami a vacunarse

Junto a la Angelitas y Ángel de Brito, Yanina Latorre jugó al misterio con la posible vacunación de Jorge Rial en Miami. Entre bromas, cuestionamientos y un sinfín de conclusiones.