Jorge Rial contó qué es lo que no se podrá ver en el reality del embarazo de Pampita

Si hay algo que Pampita sabe hacer bien es capitalizar cada etapa de su vida y así como ha lanzado su marca personal en varios productos, la top también reveló que tendrá su propio reality en donde se contará en exclusivo detalles de su embarazo. “Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico", reveló la modelo sobre la "trama" de la producción audiovisual.

En medio de estos preparativos y ya en su séptimo mes de su embarazo, Pampita enfrenta una nueva polémica ya que habría material que deberá eliminar del reality. Jorge Rial reveló en TV Nostra que la producción de diez capítulos será rearmado porque no quieren sacar al aire detalles del baby shower porque podría dar “mala imagen”.



Recordemos que la modelo celebró este evento en un lujoso hotel con amigos y familiares a principios de abril, momento que causó muchas críticas hacia la conductora de Pampita Online por el contexto de pandemia en el que decidió hacer el festejo. "La pandemia le arruinó el ‘baby shower’ porque ella quiso incorporarlo al programa y Viacom con los yanquis dijeron ‘vamos a dar una mala imagen’. ‘En una pandemia mundial vamos a estar haciendo un baby shower, dejate de joder Pampita’. Entonces decidieron que eso no fuera”, explicó Rial.



“Está todo complicado porque el embarazo está muy avanzado y todavía las grabaciones no empezaron. No se puede repetir. Está de siete meses, todos los seis meses antes no los podés volver a hacer. No podés filmar las primeras contracciones ni todo lo que ya pasó”, acotó el conductor.

Pampita enfrentó un insólito rumor sobre la "apariencia" de Roberto García Moritán

La modelo de 43 años, que atraviesa su séptimo mes de embarazo, habló de los trascendidos que aseguraban que había insistido a su amor que se pusiera brackets, de la mano de su hermano odontólogo Guillermo Ardohain.

“Tu hermano fue el encargado de arreglarle la dentadura a Roberto, de ponerle los brackets”, le preguntaron en Intrusos y ella respondió sorprendida. “¿En serio hablan de esto en la televisión?”, dijo.

“Muchos habían dicho que vos insististe para que Roberto se pusiera los brackets para corregirle la sonrisa”, agregó el notero y Pampita fue contundente: “Ay, pero yo a Robert lo amo desde el primer día. Estoy muerta de amor por él. No hay nada físico que le cambiaría. Nos casamos rapidísímo súper enamorados los dos”, concluyó.

