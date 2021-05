La contundente advertencia de Jorge Rial a Stefi Roitman

Desde que se conocieron, se enamoraron y luego él le propuso matrimonio frente a su familia. Ricky Montaner y Stefi Roitman se convirtieron en una de las parejas más buscadas en las redes sociales y miles de fanáticos contemplan sus declaraciones de amor en el mundo 2.0. Pero ayer en "TV Nostra" Jorge Rial con Diego Ramos como cómplice, le envió una advertencia al aire a la joven actriz argentina.

"Yo quiero hacer una denuncia. Stefi, si me estás mirando, yo te presto la oreja. Algo está pasando, yo creo que la tienen bajo coacción. "Yo no quería decir eso, pero… Stefi, hacé así (tocate la ceja) y sabemos si estás secuestrada. Porque Diego dijo algo, 'cuando le piden matrimonio, andá a decirle que no’. ¿Viste cómo estaban esperando? ¿¡Andá a decirle que no!? Es recuerdo esa chica. Por eso te decimos, acá te prestamos la oreja", dijo el conductor con mucho humor ya que es sabido que tiene una gran relación con Ricardo Montaner, padre de Ricky.

El reality show de la familia Montaner: todos los detalles

Los Montaner fueron noticia una vez más y ahora todos los integrantes del clan están incluidos. Es que Ricardo, Evaluna, Mau y Ricky con sus respectivas parejas tendrán su propio reality show, proyecto que es llevado a cabo por NTERTAIN.

Esta empresa informó: "La serie los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock & roll".

El programa, que comenzó a filmarse esta semana en Miami, exhibirá la vida del clan de artistas desde lo más íntimo de su día a día. La grabación tendrá lugar en diferentes partes del mundo ya que han logrado un éxito sin fronteras.

Marlene Rodríguez Miranda, esposa del autor de "Tan enamorados", Camilo y Stefi Rotiman también serán participantes activos del documental. Por su parte, Sara Escobar será la directora creativa.