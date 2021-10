Jorge Rial habló de su vínculo con Silvia D'Auro, quien fue su mujer durante más de dos décadas.

En una reciente entrevista, el periodista se animó a revelar parte de la interna familiar y de su relación con sus hijas, Rocío y Morena, así como los escándalos que protagonizó con ella.

"Pasé por momentos, por zozobras muy grandes con la mayor, con Morena, por un montón de problemas, ella lo hizo público, la pasé muy mal. Tuvo una crisis muy grande, y tomó la decisión de pegarme donde a un padre le duele, me dijo cosas terribles", dijo en Infobae.

Jorge Rial habló de Silvia D'Auro: "Ella tomó la decisión"

Luego, apuntó directo contra D'Auro de la que se separó en 2011. "La historia de mis hijas es dura, son adoptadas y después abandonadas. Un abandono de su madre que, cuando nos separamos, tomó la decisión de separarse absolutamente de todo: de mí y de sus hijas", disparó Jorge Rial sin filtro.

El conductor también aseguró que tanto Morena como Rocío decidieron mudarse con él cuando se divorciaron. "Un día se pararon en la puerta y me dijeron: ‘Papá, no nos queremos ir más’ y se quedaron conmigo. Empecé a criarlas yo", aseguró.

Apareció Silvia D'Auro con un polémico mensaje para las hijas de Jorge Rial

Tiempo atrás, Morena Rial habló de la relación con su mamá adoptiva, Silvia D'Auro ex de Jorge Rial.

"A mi hermana le pegaba, le hacía sangrar la nariz. A mi también Era una cosa así, la pasábamos muy mal durante mucho tiempo. Mi mamá siempre tenía excusas para pegarnos. Estaba re loca. Un día me cortó el pelo porque no quería tomar leche. No estaba bien de la cabeza esa mujer, algo que quedó demostrado con el paso del tiempo", agregó.

Apareció Silvia D'Auro con un polémico mensaje para las hijas de Jorge Rial.

Lo cierto es que, a pesar del perfil bajo, Silvia D'Auro reapareció en redes sociales después de esas declaraciones con un picante post.

“No es la puñalada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”, fue la placa que difundió en sus plataformas.