Jorge Rial contó que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no eran los conductores elegidos para Intrusos

La salida de Jorge Rial de Intrusos generó una fuerte repercusión en América y, ni bien trascendió la noticia, comenzaron a surgir una serie de posibles figuras para reemplazar al conductor.

Sin embargo, fueron los panelistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quienes armaron una dupla exitosa en la nueva etapa del ciclo que tiene más de 20 años en pantalla.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

De todas maneras, fue Jorge Rial quien aseguró que los periodistas no formaban parte de la lista de candidatos a ocupar su estrado. “¿Por qué la gente te quiere escuchar hablando de Pallares y Lussich? Decí que se quieren”, fue una de las preguntas que le hicieron al periodista en su cuenta de Instagram.

“No lo sé. Y obvio que los quiero. Los elegí en su momento para estar en Intrusos y los banqué en la conducción cuando querían a otros. Y no me equivoqué”, disparó el ex intruso.

El periodista que Jorge Rial no quería en Intrusos

En el mismo intercambio con sus seguidores, Jorge Rial admitió que Luis Ventura era uno de los posibles conductores para reemplazarlo.

“Considero que Ventura es el único conductor a tu altura ¿Te hubiese gustado que quede a la cabeza?”, le preguntaron en Instagram. “¿En ‘Intrusos’? No. Está muy bien así”, disparó.

Luis Ventura, el periodista que Jorge Rial no quería en Intrusos

Jorge y Luis fueron la dupla inseparable durante más de diez años pero en 2014, cuando trascendió la relación de Ventura con Fabiana Liuzzi, Rial decidió desvincularlo del programa por polémicas declaraciones.

AM