Jorge Rial es un fanático de los Rolling Stones, desde hace varios meses tenía las entradas para ver a la banda en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. En medio de toda la exposición que tuvo su reciente separación de su esposa, la nutricionista Romina Pereiro, el cantante viene generando títulos de manera constante.

Hoy el archivo deja en evidencia a Jorge Rial y sus ganas de estar acompañado. Resulta que el presentador invitó primero a Romina Pereiro para que fuera con él a Madrid para ver la banda musical, dado que su exesposa le dijo que no, entonces le extendió la invitación a su nueva conquista, la periodista Josefina Pouso.

Jorge Rial invitó primero a Romina Pereiro a ver los Rolling Stones en Madrid.

Hace unas semanas, Romina Pereiro habló con LAM y confesó que Jorge Rial la había invitado a ver a los Rolling Stones: “Ya los vimos, pero bueno, estamos separados. Yo además estoy trabajando, estoy presentando el libro, están mis hijas también, así que no”, con estas palabras, la nutricionista se refirió a la invitación de Rial para viajar a Europa.

Luego remarcó que tampoco le hubiera gustado ir, pues ya están separados y no daba ir con él, porque ya no están juntos, de tener tiempo, capaz hubiera ido sola, pues también le encanta la banda.

Josefina Pouso llegó hoy al país, luego de un viaje por Estados Unidos, Marruecos y España, país donde se le vio con Jorge Rial en un restaurante cenando, también caminando por las calles y confesó que él la invitó a Madrid para ver a los Rolling Stones.

«La pensé, porque yo no quería que todo esto pasará, pero bueno, sí, me invitó a ver a los Stones y fue por eso que dije: “Bueno, ok, sí voy”». Comentó Josefina.

Josefina habló sobre su encuentro con Jorge Rial por Madrid

Josefina comentó que con Rial tienen muy buenas charlas, que pasan buenos momentos y que el viaje por Madrid, lo disfrutaron mucho, desde el minuto uno hasta el final. Salvo por las fotos y los videos que se filtraron, todo fue excelente.

Sobre las caminatas por Madrid con Jorge Rial, Josefina dijo: “Hermosas, todo muy lindo. La verdad que el viaje fue espectacular”. La periodista comentó que no tienen nada que blanquear, pues lo que vieron en las fotos, es lo que es, no hay nada más, no tienen nada, más allá de lo que se vio, pero comentó que recién se están empezando a conocer.