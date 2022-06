Josefina Pouso blanqueó el arma seductora de Jorge Rial .

Tras publicarse las imágenes en las que Josefina Pouso y Jorge Rial estaban muy pegados comiendo en un restaurante en Madrid, la periodista llegó al país y el móvil de Instrusos la estuvo esperando, para que hablara ella misma sobre lo que está viviendo ahora con el periodista.

Sin irse mucho por las ramas, Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos, le preguntó a Josefina, qué es lo que más le gusta o le seduce de Jorge Rial, y pesé a que dijo que no sabe con exactitud, pues se están conociendo, aclaró que hablan mucho y tienen buenas charlas. “Una buena conversación, diría mi abuela”.

El periodista le preguntó si es divertido, y Pouso aseguró que sí, que Jorge Rial es muy divertido. Entre risas nerviosas y presta a hablar con la prensa, la periodista dejó en evidencia las armas de conquista que el experimentado periodista tiene a la hora de relacionarse con una nueva chica.

La pareja no solo fue vista por la amiga de Yanina Latorre, juntos en un restaurante. También fueron grabados por las calles de Madrid caminando juntos y disfrutando de un paseo callejero.

Josefina Pouso afirmó que ella esa una alma libre

Con la evidencia en la mano y de público conocimiento, Nancy Duré, amiga de la periodista, habló con Josefina Pouso y le pidió ampliación de la información, sobre sus salidas con Rial, ella dijo:

“Ustedes ya me conocen, yo disfruto, a mí los 40 me pegaron para el disfrute, así que estoy en esas. Me pegué un viaje hermoso. Pasé por Nueva York, estuve en Marruecos, conocí gente espectacular, porque fui con dos amigas en un grupo de gente que no conocíamos, así que todo fue hermoso", comentó la periodista, y luego agregó: “¿Saben qué? ¡Yo estoy… Disfrutando es poco!”.

Josefina Pouso negó que Jorge Rial sea su novio, pero no descartó ni negó sus salidas románticas: “No, no estoy saliendo, no estoy saliendo con nadie. Yo soy una alma libre; así que me veo con quien tenga ganas de verme y san se acabó. ¡Es eso, no hay más!”.