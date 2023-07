Jorge Rial tuvo un grave problema de salud hace algunos meses mientras estaba de vacaciones en Colombia. Allí, se infartó y, según cuenta el conductor, murió unos segundos y revivió. Con esta experiencia previa, el conductor de Argenzuela habló sobre lo que está pasando alrededor de Wanda Nara y se tomó el tiempo de darle un sabio consejo.

La noticia sobre la salud de Wanda Nara preocupó a todos los medios y algunas actitudes de periodistas y también familiares de la conductora no ayudan. Primero, Jorge Lanata reveló el supuesto diagnóstico de la conductora, aunque ella aseguró que todavía no tenía los resultados de sus análisis. Esto generó una lluvia de críticas al exitoso periodista, que luego salió a defenderse. Además, Andrés Nara generó polémica cuando se lo vio en los medios mientras su hija pasa por este mal momento.

Jorge Rial le dio un consejo a Wanda Nara

Entonces, Jorge Rial no dudó en darle un buen consejo a Wanda Nara, ya que si de algo puede hablar el conductor es de problemas de salud y una familia conflictiva. "Calculo que debe ser muy complicado esto para Wanda, sé que está con su familia en su casa, y es lo que tenes que hacer Wanda, quedate con tu familia. No salgas a hablar, no hagas nada, Dedícate a vos", dijo el conductor en LAM.

Luego, se refirió a Andrés Nara y la actitud que tomó de salir en varios programas de televisión a hablar de la salud de su hija, de quien está distanciado. "Que el padre no salga a hablar, la familia tiene que estar para bancar a la familia, y no lo lleven más a los programas. No se puede explotar a la familia para sacar conveniencia propia. Yo ya lo viví, y la verdad es una caga...Se tienen que arrepentir de eso. Es peor eso, que contar una enfermedad. Yo lo viví, durante 10 días la explotaron a mi hija para que hablara mal de mí, y ahora cuando mi hija tiene un problema, la matan", expresó sobre el papá de Wanda Nara y su experiencia con el conflicto con Morena Rial.

Preocupación por la salud de Wanda Nara

Cuando se empezó a hablar del problema de salud de Wanda Nara en los medios, Andrés Nara no dudó en salir a hablar y contar todo lo que sabía, aunque en un comienzo no era mucho pues ninguno de los cercanos a la conductora se comunicó con él para darle alguna información. Por eso, decidió acercarse al Sanatorio Los Arcos, donde estaba internada su hija, y dio varias notas a diferentes programas. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando se sentó en Polémica en el Bar a dar más detalles, a pesar de que su familia le pidió que no hable más.

Con respecto a esto, Jorge Rial cerró: "Así que lo único que queda es el silencio y el respeto. Y quiero decir otra cosa, llegan los rezos, las oraciones y el cariño. Yo sé que le está llegando a Wanda, recen, hagan cadena de oración".

