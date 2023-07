Jorge Lanata desde hace varios días viene siendo el centro de diversas críticas y opiniones por parte de periodistas y programas de todas las áreas, esto luego de revelar en Radio Mitre la enfermedad que estaría transitando Wanda Nara, sin un parte médico oficial o la autorización de la familia.

Cabe recordar que, el día de ayer, la empresaria rompió el silencio por primera vez, luego de casi una semana de hermetismo y especulaciones sobre su salud. Desde Instagram, realizó un descargo y en una parte del texto destacó: ‘’Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio’’, escribió Wanda, en referencia a las declaraciones de Lanata.

La publicación de Wanda Nara

A raíz de la confirmación del periodista sobre el cuadro de salud de la conductora de MasterChef, la ola de críticas se disparó contra él. Sin embargo, Mariana Brey fue una de las que salió a defender con uñas y dientes a Lanata y ahora se sumó Jorge Rial, cuando daba una nota para LAM.

Qué dijo Jorge Rial sobre Jorge Lanata y su labor como periodista

Sorpresivamente, Rial se puso del lado del conductor de PPT, al manifestar que al ser periodista debe informar y dio como ejemplo, el conflicto con su hija Morena Rial y de cómo se manejaron los medios para mostrar todo: ‘’En el fondo, tiene razón. Cuando fue lo de mi hija, no dudando en llevarla, explotarla y hacerme mierda, desde la voz de mi hija, Se metieron en la intimidad, ¿Más intimidad que eso quieren muchachos? Y nadie dijo ¿Che no estamos yendo a la mierda?’’, expresó.

Finalmente, el padre de More Rial dejó en claro su posición: "Lanata informó, muchachos. ¿Informó mal? Aparentemente, no. Entonces no hay nada que decir’’. Acto seguido, volvió a poner como modelo a su familia, y concluyó Jorge Rial: ‘’Lanata informó, es periodista’’.

D.M