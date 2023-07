El periodista Jorge Lanata salió al aire en su programa Periodismo Para Todos (PPT), de el Trece y le respondió de forma ácida y contundente a todos los periodistas y programas que apuntaron contra él luego de que esta semana asegurara en su programa de radio que Wanda Nara tiene leucemia.

Wanda Nara luego de haber participado en los Martín Fierro debió ser llevada de urgencia al Sanatorio de los Arcos en Buenos Aires para unos chequeos por un dolor fuerte en su estómago, luego de esto empezó todo el hermetismo de su familia y fue Jorge Lanata quien, en medio de las especulaciones, afirmó que la modelo había sido diagnosticada con leucemia. Aún su familia no se pronuncia al respecto.

Colegas de varios medios de comunicación salieron al cruce del experimentado periodista y lo liquidaron en las redes sociales.

Jorge Lanata les responde a todos ellos: su descargo en PPT completo

"¿Hola cómo andan? A ver el viernes, dije al aire, en la radio que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo, espectáculo. Y yo quería decir un par de cosas sobre esto, lo primero que quiero decir es frío y profesional.

Yo chequee la noticia antes de darla. Punto, era cierto. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. ¿Preguntar, por ejemplo, cuál fue el daño que produjo? Me encantaría que alguien lo explique porque… Saben que las personas no son culpables de la enfermedad que tiene a darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad.

Y, lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho y habló de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos profesionales y es terrible porque son los mismos periodistas que a diario hablan, por ejemplo, de infidelidades de una pareja en la que tienen hijos menores o que difunden falsas filiaciones o que exponen, por ejemplo: pasó hace poco a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres; sin embargo, se golpeaba en el pecho.

Jorge Lanata - Wanda Nara.

Yo no espero moral de la televisión, realmente, ahora tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo y seminaristas porque no lo son. Gente que ni siquiera consideró periodistas me hablan de ética profesional por favor miren si al espejo, vean los programas que hacen, vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen?, ¿Es en serio?

Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo. Y me apuntan con el dedo. Yo, el viernes en la radio di una información sensible al aire, averigüe antes de darla para mí ahí se terminó la historia, eso es todo. Yo lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo, es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez. PPT se llama esto?", cerró Jorge Lanta.

