Jorge Rial y Marcelo Tinelli protagonizan una tensa relación hace varios años y en varias oportunidades se lanzaron varios palitos. Ahora, en una nota con Socios del Espectáculo, el conductor de Argenzuela apuntó contra su colega al analizar el mundo del espectáculo.

Desde el ciclo de ElTrece, el periodista comenzó criticando los ciclos argentinos: "Hay programas que están en crisis, hay formatos que están en crisis, el magazine está en crisis. Haces un programa de espectáculos y estás en un nicho, más allá de que yo creo que el espectáculo se ha berretado muchísimo en este país".

Imagen reciente de Jorge Rial.

Además, Rial reveló que para él ya no hay más estrellas: "Estrellas no hay más. Se pueden renovar las caras, estrellas no hay más... Decime quién puede reemplazar a Mirtha, a Susana, a Tinelli, a Moria... No, vienen estos pibitos, que son bárbaros, pero un Alfa te dura ¿cuánto?".

Por último, Jorge Rial decidió hablar sobre el presente de Marcelo Tinelli sin filtros: "Tal vez por eso Tinelli está cayendo en la estructura de hace 20 años atrás, la desesperación por el número te lleva a ir a lo seguro. Decís 'el caño midió, besarme, desnudarme, me dio en su momento', hoy ya no te da, porque no es el mismo Tinelli que tenía 40, es un sexagenario como yo".

Qué más dijo Jorge Rial sobre Marcelo Tinelli y la televisión argentina

Por otro lado, el periodista reflexionó sobre el Bailando 2023 en el móvil de Socios del Espectáculo: "No hay plata, bueno, sacrificá, buscá otra cosa. Yo a Marcelo lo veo peleando con el Marcelo de hace 20 años atrás. Y el Marcelo de hace 20 años va a perder siempre, este Marcelo de hoy va a perder con aquel, no es el mismo... Ya no tiene el mismo estudio, el mismo presupuesto".

Para cerrar el tema, Jorge Rial le recomendó a Marcelo Tinelli adaptarse al presente: "Ya cambió todo, te tenés que adaptar y hay que asumir que te pasan los años, que ya no tenés la capacidad de antes, la cabeza de antes, te tenés que ir adaptando, rodearte de gente más joven y más inteligente", y agregó sin filtros: "En este ambiente a nadie le gusta que al otro le vaya bien, es verdad, es difícil, si trastabillas el rating te lo publican... yo lo veo. No es fácil, este ambiente es jodido de verdad".

J.C.C