Jorge Rial anunció su alejamiento de los medios: "Por cuestiones de salud"

Jorge Rial tuvo un año especialmente movido, luego del paro cardíaco que enfrentó en Colombia durante sus vacaciones, el periodista decidió hacer un cambio en su vida. Volvió a trabajar, pero en las últimas horas anunció su alejamiento de los medios.

Fue en "Argenzuela" que Jorge Rial expresó: "Les cuento que este es mi último programa, me tomo vacaciones, que además lo tengo que hacer por un tema de salud, pero voy a estar conectado igual, les quiero decir. Así que cualquier cosas que pase, apareceré".

Jorge Rial.

Por qué Jorge Rial se aleja de los medios

"Por cuestiones de salud, ustedes están al tanto que tuve un año un poquito movido, y lo que tengo es un descanso que programé hace cuatro meses. Los chicos lo sabían, es un poco vacaciones, un poco laburo. Pero se los quería contar por qué me voy así no inventan nada", explicó en primera instancia Jorge Rial.

"Me voy a descansar, a recuperar porque viene un año intenso. Y no me voy del país. Luego volveré a seguir trabajando en C5N y Radio 10 con Argenzuela", cerró Jorge Rial para que no existan especulaciones en torno a su alejamiento momentáneo.