Jorge Rial salió al cruce de Pampito y el panelista le respondió en vivo

Jorge Rial confirmó en su programa de radio que está separado de Romina Pereiro. Los rumores de la crisis vienen corriendo desde hace días y finalmente el periodista decidió hablar.

En su descargo, el exconductor de Intrusos mencionó al panelista de Momento D, el programa que conduce Fabián Doman y expresó su enojo hacia él. "Su laburo es acosar. Pampito no se hace eso", empezó el periodista.

"Lo único que pido es a Romi, en paz", agregó Jorge Rial.

Por último el ex Intrusos dijo: "Saben quién soy, saben cómo me manejo, saben cómo reacciono. Me conocen. Si quieren venir por el monstruo, vengan"

Fabián Doman le dio la palabra a Pampito para responderle a Jorge Rial y el panelista dijo: "Cerró como es él, con esa cosa de amenazar y amedrentar". No dañamos a nadie ayer me parece. Él sabe cómo se construye una noticia del espectáculo. Estamos haciendo periodismo", también señaló.

Entre otras cosas, Pampito también dijo: "Yo no acosé a nadie. Ayer abrí mi Instagram y tenía un mensaje de Romina muy enojada y le pedí disculpas por si le había hecho daño. Me dijo que era mala persona y me mandó a estudiar".

Jorge Rial y Romina Pereiro en su casamiento.

Jorge Rial habló de su separación: "A Romina déjenla en paz"

Jorge Rial decidió romper el silencio en "Argenzuela", el programa que conduce en Radio 10, donde habló por primera vez de su separación de Romina Pereiro. El periodista se sinceró y asumió que uno de los detonantes de su matrimonio, fue la crisis profesional que tuvo durante la pandemia.

"Estamos separados con Romi, fue una decisión tomada por los dos, a veces el amor sólo y el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia, personalmente a mí, me partió psicológica y físicamente. Pensé que no lo iba a pasar, pero pasó, uno se cree fuerte y no lo es", empezó diciendo Jorge Rial.

"Entre la pandemia y mis dudas profesionales, entré en una crisis muy profunda y muy personal y esas cosas afectan a una pareja, y la peleamos muchísimo y no estamos separados de hace poco, ya hace un tiempo", afirmó Jorge Rial con total sinceridad ante la audiencia.

Jorge Rial y Romina Pereiro cuando eran felices juntos.

Como si eso fuera poco, Jorge Rial dijo: "Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a la familia de Romina; a mi familia, porque seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia toda la vida, sus hijas son mis hijas", pidiendo que por favor no busquen más la palabra de su ex esposa.

"La estamos pasando mal, a mi me cuesta, a veces no tenes ganas de venir a laburar. No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo que hoy no tengo ganas es de estar con nadie,es más, me estoy acostumbrando a la soledad. ¿Extraño?, Sí, extraño mi familia, extraño mi casa. A Romina déjenla en paz, no tiene nada para decir, déjenla elaborar su dolor como lo puede elaborar ella", continuó Jorge Rial.

Como para terminar, Jorge Rial aclaró que el año pasado fue un año espantoso para él y que eso lo rompió, que ese fue el verdadero motivo por el cual se fue de la televisión, que no tenía más ganas de trabajar y eso claramente desencadenó en una crisis que lamentablemente afectó su matrimonio.