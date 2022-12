Jorge Rial tuvo que abandonar el pasado miércoles la emisión radial de Argenzuela. Cuando al espacio le quedaba una hora para finalizar, el conductor comenzó a sentirse mal y se tuvo que ir. En la edición del jueves estuvo ausente y de inmediato se despertaron las alarmas de que algo no estaba bien con el histórico presentador de Gran Hermano.

Apareció este viernes y rompió el silencio, otorgando más detalles de su estado de salud. “Esto me mató, fue terrible”, comenzó expresando Jorge Rial. “Acá estoy, de vuelta, gracias por los llamados y por la preocupación y todo. Fue una gripe, chicos, no fue nada del otro mundo... pero una gripe fuerte que logró voltearme”, detalló el padre de More Rial.

Jorge Rial.

“A mí la gripe nunca me voltea.... ¡Esta me mató! ¡Pero me destrozó!", sostuvo. Asimismo, destacó que entre los síntomas que presentó tuvo que lidiar con fiebre, dolor de cabeza y cuerpo. “Anteanoche fue la peor noche. Así que cuídense mucho porque hay una gripe muy fuerte dando vueltas”, precisó Rial.

Por otra parte, Jorge descartó haber tenido covid. “No tengo covid. Me hice obviamente el test, todo, por las dudas, y dio todo bien, pero sentí la... Yo hace un año exactamente tuve covid. También para esta época. Pasé Nochebuena encerrado. Todo igual. Y dije ‘¿Otra vez sopa?’. ¿Otra Nochebuena, otra Navidad encerrado? Y no. No fue covid pero me afectó mucho. Me pegó mucho”, concluyó.