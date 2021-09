More Rial reveló detalles sobre cómo fue el doloroso parto de su hijo Francesco Benicio

Como ya acostumbra hace tiempo, More Rial respondió preguntas de sus fans y reveló detalles de cómo fue el nacimiento de su hijo, Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

“¡Hola hermosa! Una pregunta ¿Planeaste a tu bebé? Estoy en búsqueda y nada todavía”, le consultó una seguidora a través de Instagram. "No, no, chicos. Fran no fue planeado, pero es aceptado con mucho amor, es el amor de mi vida. Pero no estaba en nuestros planes en ese momento”, fue la contundente respuesta de More.

Luego, la hija de Jorge Rial, dio más detalles de cómo fue ese día que dio a luz a su bebé. “Fran nació el 27 de marzo y yo tenía 20 años, así que tenía 20 y quedé embarazada a los 19, de chiquita”, contó.



“A Fran lo tuve por cesárea porque la verdad iba a ser por parto normal pero no aguantaba más la panza y el dolor de espalda, así que le pedí al médico básicamente que tengamos una cesárea urgente”, relató sobre el nacimiento del pequeño.

Morena Rial habló de su familia biológica: "Se que tengo más hermanos biológicos"

Morena Rial reveló en sus redes sociales detalles desconocidos sobre su familia biológica y además contó que está investigando sobre sus orígenes.

"¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", le preguntó una usuaria. "Me preguntan bastante seguido, cuando tenga más data les contaré. Por ahora sí se que tengo más hermanos biológicos, y bueno, se quién es mi madre biológica. Yo todavía no la conozco...", aseguró Morena Rial.

Y luego, con más tiempo, la hija de Jorge Rial sostuvo: "No es algo que me cambie a mi la vida tener más hermanos biológicos o tener mi mamá biológica... La verdad es que me chupa un huevo, más que nada porque ella me abandonó... Entonces nada bueno, me dio una mejor vida igual, pero...".