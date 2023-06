Jorge Rial confirmó el martes 20 de junio que volvería a trabajar a Radio 10, donde sus compañeros le dieron una cálida bienvenida y le dieron el lugar necesario para contar cómo está. "Después de casi 2 meses de estar fuera de circulación, en los que entré a talleres para hacerme de nuevo, estoy volviendo a la radio. No vuelvo las 3 horas por la voz, que si bien se escucha bien ahora en un ratito verán que empieza a aflojar", expresó el periodista.

"Tengo como para dos semanas más de rehabilitación, con ejercicios y demás porque con la intubación me lastimaron las cuerdas vocales. No es que me entubaron mal sino que lo hicieron rápido para salvarme la vida básicamente", aseguró Jorge Rial para explicar el motivo de su problema en la voz.

Jorge Rial.

"Yo extrañaba y mucho. Necesitaba volver porque esta es mi vida, mi laburo, lo que sé hacer. Es una terapia que me hace bien, estar con mis compañeros a quienes les agradezco por el aguante, sé que no fue fácil pero estuvieron. Tengo unos compañeros bárbaros que son amigos también", sentenció Rial sobre por qué decidió volver a menos de dos meses de sufrir un infarto y estar 10 minutos muerto.

"Agradezco también a todos los que rezaron, a los que mandaron mensajes cálidos... aunque después pasan cosas en el medio y uno tiene que salir a cabecear pelotas de cemento pero eso lo hablaré después", lanzó Rial en referencia a los escándalos en los que se vio involucrado en las últimas semanas desde que Morena Rial le declaró la guerra.

Jorge Rial aseguró que volvería a vincularse con Morena

Con respecto a la posibilidad de tener una reconciliación con Morena, en diálogo con "Socios del Espectáculo", Jorge aseguró: "Soy el padre, un padre no puede ser tan drástico y decir 'no hay vuelta atrás' y menos con una hija. Hoy estoy soportando este embate innecesario, injusto e ingrato de mi hija".

"Siempre volvería, no sé cuándo ni cómo, eso no lo pongo yo. Ella está en un rail mediático desenfrenado, le gusta esto, le pagan además para hacerlo", cerró Jorge Rial que también negó tomar cartas legales en contra de Morena.