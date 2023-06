Loly Antoniale volvió a estar en el centro de la escena luego de que Morena Rial revelara detalles escandalosos del pasado amoroso de la modelo con Jorge Rial.

Pese a que se alejó de todo y ahora vive en Miami llevando un bajo perfil, Loly comenzó a ser tema de interés, ya que Morena reveló las supuestas infidelidades hacia el periodista y confirmó que Antoniale la llevaba a boliches cuando era adolescente.

En medio de todo el revuelo, Kennys Palacios salió a bancar los dichos de Morena, aportando lo suyo. A través de Twitter, el estilista de Wanda Nara lanzó un picante mensaje y fulminó a la modelo.

"No saben lo que fue Loly cuando era la novia. Pregunten en revistas, desfiles, etc", lanzó, dejando la duda sobre el supuesto accionar de la modelo.

Revelan las represalias de Jorge Rial contra Loly Antoniale tras la separación

En este tiempo, se dijo que la modelo tuvo algunas trabas por parte de Rial para permanecer en los medios, algo que recientemente fue confirmado por Marcelito de XT, un gran amigo de Antoniale.

En "Socios del Espectáculo", el hombre habló sobre el escándalo actual entre Morena y Jorge y dejó algunas revelaciones.

Consultado por el panel si Antoniale le contó sobre las represalias de Rial: “No, ella no me contaba, yo me enteraba, porque la prima de hecho laburaba con Leandro Rud y se decía eso, que no quería que ella saliera en ningún lado”, confesó.

