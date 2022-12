Jorgelina Cardoso recordó los difíciles momentos que pasó Ángel Di Maria en la Selección

Luego de la celebración por la obtención de la Copa del Mundo que ganó Argentina, Jorgelina Cardoso habló con el programa Intrusos (América). Además de repasar los grandes momentos vividos por el título mundialista, también recordó sobre una etapa muy dura que Ángel Di María tuvo que afrontar en la época donde los buenos resultados le esquivaba a la Selección. "Más de una vez lo escuche llorar a la noche, solo" reveló Jorgelina en la entrevista telefónica que brindó.

Sobre aquellos tiempos en el que al crack rosarino no se le daban las cosas como esperaba, Jorgelina afirmó que Angelito sufría demasiado. "supuestamente estábamos durmiendo y lo escucho llorar" le respondió Cardoso a Flor de La V y reveló las sensaciones que le causaba ver en esas condiciones a su marido: "no se me partía el corazón. Me llenaba de ira y era ahí donde me enojaba" agregó.

La celebración de la familia Di María con la Copa del Mundo

La esposa del jugador contó cuales eran sus palabras de aliento para esos momentos: "le decía 'vos no podés estar sufriendo por esto'. Porque yo sabía que él daba mucho más, que tenía goles importantes, como los que hizo" confesó Jorgelina. Y es que antes de la obtención de la Copa América 2021, la Selección Nacional no pasaba por buenos momentos y había perdido tres finales. A esos resultados negativos, Ángel Di María también pasó a estar en el ojo de las críticas por algunos malos rendimientos, lesiones como la que obligó al jugador a perderse la final del Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania.

La tierna dedicatoria que Jorgelina Cardoso le hizo a Ángel Di María

Jorgelina Cardoso siempre defendió a su marido ante los ataques de algunos medios y periodistas. Pero desde su lado más humano, jamás permitió que Ángel Di María bajara los brazos con la Selección Argentina y fue su pilar de sostén, a tal punto que hoy son campeones del mundo. Hace unos días, se filtró el chat de la pareja en el que el jugador le afirmaba a su esposa que ganarían el Mundial de Qatar 2022 y él haría un gol en la final. Dicho y hecho, las dos predicciones del 11 del seleccionado se hicieron realidad.