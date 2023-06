Juan Gil Navarro reveló detalles de su vida privada: "Estoy soltero y no tengo Tinder"

Juan Gil Navarro enfrenta un buen presente laboral, ya que es uno de protagonistas de la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Para promocionar su novela, el actorr visitó el programa Socios del espectáculo y reveló detalles de su vida privada

Todo comenzó con una pregunta de Virginia Gallardo: "¿En tu vida te divertís o siempre sos tan correcto, tan solemne?". Al escuchar la pregunta, sus compañeros se sorprendieron, por eso la panelista explicó entre risas: "No puedo creer que agradezca todo, sos como una especie en peligro de extinción".

El actor en ATAV 2.

Para responder la pregunta, Juan Gil Navarro respondió solemne como si estuviese interpretando el personaje que detalló Virginia: "Me divierto muchísimo". Para conseguir más información del reservado actor, Gallardo añadió: "¿Salís a bailar, juntarte con tus amigos a tomar algo?". Entre risas, antes de que el invitado pudiese contestar, Paula Varela acotó: "Ella te quiere en ped* en un parlante".

Navarro contestó las preguntas de Paula Varela.

El equipo aprovechó ese momento para consultarle cuál es su situación sentimental, si está soltero, de novio o si usaba Tinder. "Estoy soltero, no tengo Tinder", contestó seco tratando de evitar el tema. Sin embargo, al ver que querían saber más, Navarro sumó: "Desde hace un tiempo que tengo un amigo al que quiero mucho, se llama 'Cofi', al que le gusta salir mucho de noche. Le mando un beso. Juntos íbamos mucho a 'Club 69', 'Niceto'".

Al escuchar el nombre de su amigo, varios presentes en el piso lo reconocieron, y le consultaron si seguía saliendo. "Sigue saliendo, él no la suelta más", respondió muy solemne como siempre Juan Gil Navarro mientras todas las panelistas se reían ante la respuesta.

¿Qué dijo el actor sobre las críticas que recibe ATAV 2?

En el programa, no perdieron la oportunidad de consultarle sobre las críticas que recibió la novela de ElTrece tanto por profesionales como en las propias redes sociales. El actor contestó de manera esperada y defendió su proyecto.

"Por supuesto que la gente tiene la potestad de decir que algo le gusta o no. Sin embargo, me parece que en algunos casos hay gente que no tiene ni la menor idea de lo que significa producir, porque armar una producción audiovisual hoy en Argentina es tremendamente difícil, y tendría que ser un poco más precavida porque no solo no hay, sino que no va a haber", cerró Juan Gil Navarro.