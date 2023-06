La decisión que tomó Juan Gil Navarro en 2004 rompió el corazón de muchas fanáticas. El actor decidió no participar de la segunda temporada de la serie Floricienta y buscar su camino en otro lado. Además, tras dejar el proyecto televisivo, el hombre se mostró molesto por las constantes preguntas y referencias al programa infantil.

Ahora, a casi veinte años del estreno, Gil Navarro participó en Socios del espectáculo y admitió que le había tomado cariño a la tira que protagonizó junto a Florencia Bertotti. Pero eso no fe todo, también confesó por qué decidió dejar el programa infantil.

El actor interpretaba a Federico Fritzenwalden en Floricienta.

El actor explicó que no tenía nada contra el proyecto, sino que quería comenzar con algo nuevo: "Quiero aclarar que no hubo incomodidad de ningún tipo pero, yendo al archivo, que ya pasaron veinte años, a mí en ese momento me pareció que una temporada estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso".

Juan aclaró por qué abandonó el programa infantil.

Al escucharlo, Adrián Pallares recordó el revuelo que causó la muerte del personaje de Navarro: "Creo que el tema fue que lo dijiste después de que te fuiste y los fanáticos se querían matar. El día que vos te morías en la novela, nosotros trabajábamos en Canal 9 y estábamos todos mirando el capítulo". Al responder, el actor reveló quién fue la única figura que lo entendió: "El único que me entendió en mi decisión y que es una figura de esta casa fue Guido Kaczka, yo esto nunca lo conté. Él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: 'Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo'. Nunca me olvidé de eso".

Además, el actor volvió a reiterar que no fue una decisión que tomo a la ligera:"Por supuesto que no era una decisión fácil ni para mí ni para los productores. Había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa. Me acuerdo que había gente que me preguntaba si era por plata y yo respondía que de ninguna manera. Yo nunca he hecho eso".

Juan Gil Navarro comparó Floricienta con un clásico de su niñez

Antes de terminar con la nota, Adrián Pallares quiso saber cómo reaccionó a la fama que sigue teniendo a día de hoy Floricienta. "¿Qué te pasa con la vigencia que sigue teniendo Floricienta? ¿Te amigaste con el programa?", le consultó el conductor.

En ese momento, el actor comparó al programa infantil con El Chavo, ciclo que el disfrutaba de pequeño: "Lo que pasa es que se transformó en un clásico. De la misma manera que yo miraba El chavo, habrá generaciones que mirarán Floricienta y está bien. La verdad es que sí me amigué. El mío era un personaje arquetípico y todos en nuestras fantasías buscamos algo ideal. Forma parte de un cuento, está bueno".