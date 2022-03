Juan Martín del Potro dio un detalle inesperado de su relación con Jimena Barón

Juan Martín del Potro dio una profunda y extensa entrevista donde habló como nunca de su vida privada.

A pesar de ser reservado, el ex tenista se animó a contar cómo es su relación con sus ex parejas entre las que se incluyen dos famosas: Jimena Barón y Jujuy Jiménez.

“Más allá de las cosas lindas o malas mis exparejas que me mandan mensajes", contó Juan Martín del Potro y confirmó que mantiene vínculo con La Cobra. "Le escribo a Jime 'Qué grande está tu hijo'", agregó.

Por qué terminó el noviazgo de Jimena Barón y Juan Martín del Potro

La relación de Juan Martín del Potro con Jimena comenzó en 2017 y duró hasta el año siguiente. En ese momento, la cantante confesó que la ruptura se dio en buenos términos y sin terceros en discordia.

" Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con Osvaldo”, contó en Pronto. "No quiero volver a dejar nada por nadie. Juan gana millones y yo no puedo parar’”, agregó.

