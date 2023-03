Juana Repetto confesó lo que no le gusta de su cuerpo: "No crean todo lo que ven en redes"

Juana Repetto comenzó este domingo subiendo unas Historias de Instagram en bikini. Enseguida comenzó a recibir mensajes de sus seguidores diciéndole que estaba muy linda y haciéndole referencias a su actual delgadez.

La actriz quiso responderles y realizó un extenso análisis sobre su cuerpo y lo que no le gusta de él.

Juana Repetto.

Las palabras de Juana Repetto sobre su cuerpo

"En este momento me siento muy bien con mi cuerpo. Estoy muy conforme. Sé que estoy flaquita pero no quiero que se crean todo lo que ven en las redes. Sufro y lucho con mi papada, uso todos trajes de baño tiro alto con la panza posparto que me quedó y no me gusta. Tengo rollos.... estoy lejos de tener el cuerpo más hegemónico del mundo", comenzó diciendo Juana Repetto a cámara y mostrando su panza.

Luego, señaló que también tiene estrías y aseguró: "La perfección no existe".

Juana Repetto.

Juana Repetto compartió una segunda Historia de Instagram al respecto porque, según dijo, se quedó pensando en si había sido correcto el mensaje que acababa de dar. Y se dio cuenta de que no. "Podría haberles mostrado mi cola con celulitis, mis piernas... sin embargo les mostré lo que menos me molesta que son mis mini rollitos que ni siquiera lo son. Es que me quedó la piel blanda del embarazo", indicó la actriz.

Después, Juana Repetto mostró todo lo que no le gusta de su cuerpo y aseguró: "Aguante los cuerpos reales, cuidarse, estar saludable, sentirse cómoda con una misma y aceptarse como es".

Finalmente, Juana Repetto compartió dos nuevas Historias de Instagram como conclusión de las anteriores, en las que plantea lo difícil que es deconstruirse internamente para poder amar eso que a uno no le gusta de su cuerpo. "Voy a por ello", aseguró la hija de Nicolás Repetto. Y concluyó: "Lamentablemente la gente sigue asociando la belleza a la delgadez. Nadie me decía qué linda que estaba cuando pesaba 20 kilos más y mi cara siempre fue igual de bella".