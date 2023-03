Juana Repetto confesó que está muy angustiada por el mal comportamiento de su hijo, Toribio, en el colegio: “No la está pasando bien”

Días antes del comienzo de las clases, Juana Repetto reconoció que estaba un tanto preocupada por el inicio del primer grado de Toribio, su hijo mayor. La actriz había explicado: “Debo admitir que me da un poco de nervios. Por su personalidad y carácter que no es fácil”, agregando: “Le cuesta estar sentado mucho tiempo, porque se suele aburrir y además porque va a ir a un cole nuevo”.

Los instintos maternos no fallan y tal fue así que Juana se abrió con sus seguidores al frustrarse por la difícil situación que está viviendo con su hijo y este cambio tan radical en su corta vida. “Por acá ando un poco angustiada… Venimos complicados con la primaria y el cambio de colegio. ¿Alguien más en la misma?”, comenzó descargándose la hija de Reina Reech.

Juana Repetto compartió su angustia en redes.

“Ustedes saben que me gusta compartirles la posta, aún cuando no todo es color de rosas. Sé que eso nos acerca y a veces nos alivia saber que no estamos solas”, siguió, previo a la explicación del comportamiento de su hijo en la escuela.

“Entra al colegio bien, tranquilo, fue a la casa de varios compañeritos y todo súper bien. Pero en el cole está con un comportamiento que demuestra que no estaría pasándola del todo bien, que es lo que más me preocupa. Además de que no le está resultando fácil adaptarse a la dinámica de primer grado ni al grupo, en líneas generales… Mucho amor, paciencia, escucha, validar y laburar en casa lo que se pueda”, contó Juana Repetto ante su millón y medio de seguidores.

Para finalizar con el tema, la actriz también dio detalles de cómo se siente ella, y la responsabilidad que siente en este inconveniente. “Mientras tanto, yo estoy frustrada, angustiada, preocupada, ocupándome y culpándome, replanteándome… Ya me equivoqué en el abordaje del tema y recapitulé, corregí… Y acá sigo pensando en recursos para acompañarlo de la mejor manera posible”, cerró.

Juana siempre se encarga de compartir todo sobre sus hijos en redes y los distintos obstáculos que tiene que atravesar en cuanto a la maternidad. La actriz construyó una base de seguidores que escuchan sus consejos y comparten sus problemas, sintiéndose escuchados y acompañados.

