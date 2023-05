Juana Repetto se transformó en una voz de consulta sobre temas de maternidad, y las redes sociales se transformaron en su canal principal para ponerse en contacto con sus seguidoras, reflexionar y responder consultas. Fue en una de esas tantas interacciones en el que reveló un detalle contundente sobre la relación entre sus tiempos 'de mamá' y la sexualidad de su pareja.

A través de la clásica caja de preguntas de Instagram, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto reveló cómo lleva su vida sexual junto a Sebastián Graviotto, su marido desde 2020, y, sin vueltas, confesó que “las relaciones en puerperio, parejas, amigas... Es muy difícil. Estoy estancada, solo soy mamá”.

Juana junto a sus hijos.

“Es mi primer puerperio en pareja y la verdad es que es difícil. Una tiene la lívido en los chicos, estás agotada, dormís mal y el poco tiempo que tenés lo querés usar para vos (dígase, bañarse). Ni hablar si tenemos más de un hijo”, contó la joven de 34 años.

Juana Repetto y Sebastian Graviotto.

La mamá de Toribio y Belisario dijo que las claves son tener “paciencia, amor, empatía y diálogo”, y le aconsejó a sus seguidores que le hagan saber del otro qué es lo que les está pasando para que todo fluya de la mejor manera.

Juana Repetto está muy angustiada por el mal comportamiento de su hijo en el colegio

Juana Repetto reconoció que estaba un tanto preocupada por el inicio del primer grado de Toribio, su hijo mayor. La actriz explicó: “Debo admitir que me da un poco de nervios. Por su personalidad y carácter que no es fácil”, y agregó: “Le cuesta estar sentado mucho tiempo, porque se suele aburrir y además porque va a ir a un cole nuevo”.

Los instintos maternos no le fallaron y tal fue así que Juana se abrió con sus seguidores al frustrarse por la difícil situación que está viviendo con su hijo. “Por acá ando un poco angustiada… Venimos complicados con la primaria y el cambio de colegio. ¿Alguien más en la misma?”, empezó la hija de Reina Reech.

La primer historia de Juana.

“Entra al colegio bien, tranquilo, fue a la casa de varios compañeritos y todo súper bien. Pero en el cole está con un comportamiento que demuestra que no estaría pasándola del todo bien, que es lo que más me preocupa. Además de que no le está resultando fácil adaptarse a la dinámica de primer grado ni al grupo, en líneas generales… Mucho amor, paciencia, escucha, validar y laburar en casa lo que se pueda”, detalló Juana Repetto ante sus seguidores.

La última historia que subió sobre Toribio.

Por último, cerró: “Mientras tanto, yo estoy frustrada, angustiada, preocupada, ocupándome y culpándome, replanteándome… Ya me equivoqué en el abordaje del tema y recapitulé, corregí… Y acá sigo pensando en recursos para acompañarlo de la mejor manera posible”.