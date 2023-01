Juana Repetto es mamá de Belisario y Toribio, de 1 y 6 años respectivamente, que comparte con Sebastián Graviotto. En su Instagram, la actriz siempre comparte fotos y videos de momentos juntos, pero tampoco oculta sus más profundas preocupaciones y dificultades que se le anteponen en la crianza de ellos.

Estas historias y sentimientos que Juana comparte en sus redes son de mucha ayuda para sus seguidores, que la escuchan e intercambian consejos con ella. Es por eso que durante una ronda de preguntas y respuestas en sus historias, un seguidor le preguntó cómo se sentía con el hecho de que el mayor esté por comenzar la primaria. Siendo muy sincera, Juana confesó: “Debo admitir que me da un poco de nervios. Por su personalidad y carácter que no es fácil. Aunque es lo más”.

La preocupación de Juana Repetto.

“Tener un niño que obedezca no es lo que elijo para su crianza, aunque sería lo más cómodo para una como madre o para los maestros o cuidadores”, explicó.

Luego, amplió sobre la situación de su hijo: “Le cuesta estar sentado mucho tiempo, porque se suele aburrir y además porque va a ir a un cole nuevo”, compartiendo abiertamente sus preocupaciones, que es lo que todos sus seguidores aprecian de ella y ven como una referente en lo que respecta la maternidad.

Tal es el nivel de ayuda entre ella y su público que un usuario le escribió: “¡Hoy me encuentro intentando gestionar mis emociones, cosas que a veces maternando no puedo!”, a lo que Juana le respondió y le confesó: “¡Me cuesta un montón! Pero lo laburo, hago terapia y demás”, mostrando su apoyo.

Juana Repetto.

El repudiable comentario de una seguidora al hijo de Juana Repetto

La actriz ha logrado construir una hermosa red de ayuda entre madres, lejos de los tabúes de la maternidad y celebrando el apoyo mutuo, que sin dudas ha logrado contener emocionalmente a muchísimas mujeres y mismo a Juana también. Sin embargo, dado que se trata del Internet, siempre hay usuarios que buscan cualquier ocasión para criticar.

Esta vez, se trató de una seguidora de Repetto que criticó reiteradas veces a la actriz y a su familia. De todas maneras, Juana no se quedó callada y la escrachó en sus redes para que denuncien la cuenta.

Juana Repetto con sus hijos.

“¿Por qué ese pelo? ¡Lo hace parecer un nene tonto! ¡Cortale el pelo como un pibe normal!” Fue uno de los comentarios de la seguidora. Luego, volvió a arremeter contra la actriz y denominó su modelo de crianza como una “pavada”.

Lejos de quedarse callada, la actriz salió al cruce y escribió en su Instagram: “Esta pelotud… que ya me ha dicho que mi hijo parece tonto me sigue rompiendo los huevos que no tengo. ¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle mierd… a más gente, hay que frenarla”.

H.O