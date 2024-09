Florencia Raggi rompe el silencio sobre el peso de “ser la mujer de”: qué dijo

Florencia Raggi participó en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para el programa +Caras, transmitido por Caras TV. Durante la charla, además de repasar los momentos más importantes de su carrera, la actriz reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida ser conocida como “la mujer de Nicolás Repetto”.

Corría el año 1995 y Nicolás Repetto era una de las celebridades más importantes del país: dueño absoluto de los mediodías televisivos, conductor consagrado y figura destacada en las revistas de la época. Florencia Raggi, por su parte, comenzaba a brillar en las pasarelas. Con apenas 22 años, su imponente altura de 1,78 metro y su deslumbrante belleza ya la posicionaban entre las supermodelos más exitosas, no solo en Argentina sino también en el circuito internacional.

En ese contexto, Nicolás y Florencia iniciaban su historia de amor, la cual hoy, tras casi 30 años y dos hijos, continúa vigente. Sin embargo, en los primeros años de su relación, Raggi era más conocida por ser "la mujer de Repetto" que por su propio nombre y carrera. En la entrevista, la actriz compartió sus sensaciones al respecto y cómo lidió con esa situación.

“Para mucha gente, todavía hoy soy ‘la mujer de Nico’”, confesó. Aunque en el pasado pudo molestarle, logró aprender a ponerlo en perspectiva. “Alguna vez me puede haber molestado, pero lo que me define es lo que hago, que es actuar y me gusta. Es la construcción del otro, no la mía”.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto junto a sus hijos, Renata y Francisco

Por último, Raggi expresó: “Hay que soltar la etiqueta que te pone el otro”, mostrando su crecimiento personal y profesional a lo largo de los años.

Florencia Raggi revela cómo fue su paso de modelo a actriz

Durante la entrevista con Héctor Maugeri repasaron cómo fueron esos años espléndidos de modelo entre los 20 y 23 años, momento en que Florencia Raggi decidió dedicarse a la actuación y comenzó a estudiar con maestros como Julio Chávez y Raúl Serrano.

Florencia Raggi en +Caras

“La transformación de actriz a modelo fue una necesidad mía, no fue especulativo. No dije: como mi carrera se va acabar, ya voy viendo cúal es el segundo paso. Realmente sentía que fue aleatorio mi paso por el modelaje”, explicó Raggi en +Caras.

Además, confesó: “No hay nada más lindo que meterte en la piel de alguien diferente. Más allá de estar entregando mi alma en la interpretación, toda la preparación que me lleva a conocer el personaje es una de las razones por las que me gusta tanto actuar”.

Por último, en el repaso de su vida junto a Nicolás Repetto y su carrera Florencia Raggi hizo un balance de su relación con el famoso presentador de televisión y expresó: “Casi vamos a cumplir treinta años de una vida en la que estuve más con él que sin él. Toda una vida compartida, construida, disfrutada, superada, tan hermosa, tan para agradecer porque sucedió”.

MDP