Juana Repetto, en una nueva ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en las redes sociales confesó las diferencias que tiene con su pareja Sebastián Graviotto, para consensuar la forma de crianza de Belisario.

A la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, le cambió la vida hace seis años con el nacimiento de su primer hijo Toribio. En ese momento sus redes sociales también dieron un giro porque empezó a compartir la forma de crianza, sus ideas, y como sucede en esos casos aparecieron los que aprobaron y los que criticaban.

Juana, Sebastián y Belisario

Fiel a su estilo, llamó la atención a sus seguidores que Juana Repetto expresara abiertamente las diferencias de criterios que tiene con su pareja Sebastián para educar al pequeño Belisario.

Juana respondió: “No me gusta la forma de paternar de mi pareja, no abre la cabeza, ¿cómo congeniar?”, fue una de las preguntas recibidas y que Juana decidió responder en forma pública. “Es dificilísimo”, se sinceró, ya que “nosotros que venimos de crianzas absolutamente opuestas con nuestros hijos anteriores lo tenemos que laburar un montón. Cuesta”.

La respuesta de Juana Repetto a sus seguidores

Juana y el ex “Gran Hermano” (y sobrino de Silvia Süller) formalizaron su relación en una ceremonia muy íntima. Se casaron en el peor momento de la pandemia, en ese momento dijo: “Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año y lo logramos. Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar”, finalizó.

Juana disfrutando con su hijo

La escolaridad, la alimentación, el estilo de educación, son algunos de los temas sobre los que Juana Repetto siempre comenta, veremos si puede establecer acuerdos con Sebastián Graviotto.