Belisario Graviotto, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, nació en junio de 2021, es decir, hace poco más de dos años. Durante su crecimiento, su mamá fue compartiendo el día a día en las redes sociales, al igual que lo hizo (y lo sigue haciendo) con su hijo mayor, Toribio.

Por eso, la actriz se ha convertido en una gran influencer y referente de la maternidad, recibiendo continuamente consultas por parte de sus seguidores sobre esta temática.

Juana Repetto con sus dos hijos.

La operación de Belisario Graviotto

Este lunes, Juana Repetto quiso compartir con su millón y medio de seguidores en Instagram, la noticia de que Belisario había sido operado por la mañana.

"Se la bancó como un rey", aseguró la hija de Nicolás Repetto.

Luego, Juana Repetto indicó: "Yo no tanto. Claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa", al pie de una foto suya vestida para quirófano.

Juana Repetto.

"No así Belisario que nunca dejó de sonreír", contó la actriz junto a una imagen de su hijo pequeño muy sonriente.

Belisario Graviotto.

Por último, Juana Repetto contó que Belisario Graviotto ya estaba en su casa, corriendo y saltando como siempre y le aclaró al pediatra y al cirujano que había hecho de todo para que se quedara quieto. Afortunadamente, ya estaba recuperado casi por completo.