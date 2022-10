Juana Viale despertó rumores de boda con Agustín Goldenhorn: "Quiero que...".

Juana Viale despertó fuertes rumores de un posible y futuro matrimonio con su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn. La famosa presentadora y actriz se refirió a este tema hoy, en la mesaza de Almorzando con Juana.

Juanita tuvo entre sus invitados a dos cantantes de géneros y generaciones muy diferentes. Hablamos de CAE y de Rusherking. La presentadora del clásico programa, heredado de Mirtha Legrand, en una charla amena con CAE, le dijo que le gustaría que él hiciera parte de su eventual casamiento. "Yo si me caso quiero que estés ahí", dijo Juana Viale.

La presentadora le había consultado a Rusherking si él cantaba en eventos o fiesta, por lo que le dijo que también lo incluiría a él para que cantara y musicalizada su fiesta de casamiento. "En un tema sumamos a Rusherking".

De llegarse a dar una boda entre la nieta de Mirtha Legrand y su pareja, Agustín Goldenhorn, sería el segundo compromiso matrimonial que la actriz llevaría en su historial conyugal. Recordemos que Juanita estuvo casada con el actor chileno, Gonzalo Valenzuela, entre el 2005 y el 2014.

De su matrimonio con Gonzalo Valenzuela, nacieron sus tres hijos varones, Ringo (2011- 2011), Silvestre y Alí Valenzuela. Juana pasa por uno de los momentos más lindos de su vida a nivel del amor. Actualmente su novio, Agustín, le diseña la casa de sus sueños, donde lo circular es el concepto principal del diseño.

Juana Viale haría un "fiestón" para su boda

Es la segunda vez que sobre la mesaza se habla de un casamiento entre Juanita y Agustín. El año pasado, en julio, Silvina Escudero estuvo como invitada al programa y puso sobre la mesa el tema. La bailarina le preguntó acerca los planes de boda y para ese momento dijo la presentadora que, la boda se dará en algún momento de la vida.

Hace un año, el matrimonio no estaba en el radar de Juana Viale: “No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”.