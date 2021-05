Juanita Tinelli, en La Academia: revelan qué hará en su primer día de trabajo

Juanita Tinelli es una de las grandes novedades de La Academia, que se estrena el próximo lunes a las 21 por Canal Trece.

La menor de las hijas de Marcelo Tinelli trabajará en la producción del ciclo pero también tendrá una participación especial junto a sus hermanas, Candelaria y Mica Tinelli.

Según informaron, la joven de 18 años y sus hermanas armarán una coreografía fuerte subida de tono ya que bailarán nada menos que junto a un taxi boy, según informaron en revista Gente.

Así fue como Marcelo Tinelli le pidió a Juanita que trabaje para él

Antes de anunciar sus inicios como productora en La Academia, Juanita Tinelli recibió una sorpresiva propuesta de Marcelo.

Cuando grababan parte de la apertura del programa, el conductor le hizo la propuesta formal.

"Jua quiero que estés en la apertura del programa bailando, ¿puede ser? Estás trabajando en la producción de LaFlia, pero me gustaría que puedas bailar. ¿Podría ser?, le preguntó el conductor a su heredera a quien no se fue para atrás y redobló la apuesta: "Si me lo pedís así, sí", le dijo ella a lo que Marcelo respondió: "Sí, por favor".

De fondo se escucha también a Guillermina decir: "¡Ay que amor. Vamos Jua!

"Entonces vas a estar en la apertura bailando", repreguntó "el Cabezón", "Si me convocás, sí", volvió a contestar firme Juana. Entonces Tinelli cerró contundente: "Estás convocada", "Listo, entonces sí", finalizó "Juani".

AM