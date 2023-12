Juanita Tinelli ya no se esconde y publicó una foto junto a su nuevo novio

Juanita Tinelli es bastante reservada con su vida privada, por lo que no suele exponer en las redes sus noviazgos. Sin embargo, está enamorada al punto de mostrarlo sin temor al qué dirán. La hija de Marcelo Tinelli publicó una tierna postal junto a su pareja.

Publicación de Juanita Tinelli.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Juanita Tinelli compartió una captura de pantalla de su feed, donde se observa que la primera publicación es una junto a su novio, al que está besando en la primera postal del carrete de imágenes.

Juanita Tinelli y su novio.

El novio de Juanita Tinelli

Aunque dicho feed no coincide con el perfil que tiene verificado, por lo que no se puede acceder completamente a las imágenes de Juanita Tinelli y su pareja, no es la primera vez que se muestran juntos, ya que en otro oportunidad, Marcelo Tinelli los grabó en una reunión familiar.

La publicación de Chusmeteando.

La mencionada reunión se llevó a cabo en octubre del año pasado en José Ignacio y fue la cuenta de Chusmeteando quien captó el momento justo en el que Juanita Tinelli y su novio fueron filmados por Marcelo Tinelli mientras estaban tomados de la mano.