Juariu habló de la enfermedad que tuvo que enfrentar y mostró su cicatriz

Juariu ya había contado hace un tiempo que tuvo Cáncer de mama. Días atrás, la influencer se realizó un chequeo de control y habló un poco más del momento en que se enteró de su enfermedad y cómo está ahora.

"Ayer tuve mi control anual. La eco mamaria que me hago religiosamente hace 5 años desde que me detectaron un cáncer de mama. Esta vez fue diferente porque en junio dejé de inyectarme algo q me hacía estar en menopausia. Entonces fui con más miedos que nunca pero con más esperanzas porque ya casi pasan 5 años de tratamiento y la idea de ir dejando atrás tanta medicación me pone feliz", comenzó escribiendo la diseñadora gráfica en sus redes.

"Salió todo bien. Y todavía no puedo creer q ya pasaron 5 años del diagnóstico. Estoy feliz. Me emociona estar atravesando todo esto. Me siento más fuerte. Con más coraje.

¡Háganse chequeos! Tóquense, vayan al médico. Lo difícil que es conseguir un turno para hacerse chequeos es una cosa de locos. ¿Sabían que el 90% de las personas q lo detectan a tiempo SE CURAN? No se habla mucho del tema. Y Si no tenés antecedentes (como yo) no te piden eco mamaria. A mi recién a mis 29 años me dijeron q me haga una eco y era porque me toqué algo! Sino no me decían que me tenía q hacer. Es una locura", continuó contando Juariu.

Por último la participante de MasterChef Celebrity La Revancha señaló: "En fin, no sé si este es un final feliz porque nunca se tiene un fin, es algo que acompaña de por vida, pero para ser algo que contiene la palabra cáncer espero q sea alentador aunque sea. Y si pueden mis palabras ayudar a alguien q está transitando por esto y le da esperanza que todo va a estar bien, O animo a alguien a hacerse un chequeo, soy feliz".

Juariu.



Juariu contó cómo es su lucha contra el cáncer

Fue hace 4 años cuando Vicky Braier, más conocida como Juariu, se detectó un pequeño bulto en una de sus mamas y se encendieron las alarmas. Inmediatamente fue al médico quien le diagnosticó que tenía cáncer de mama.

Si bien la noticia fue demoledora en un principio, luego lo tomó como un cable a tierra y comenzó a tomar decisiones. Una de ellas, fue contraer matrimonio con su novio Gustavo.

En febrero de 2021, en diálogo con el programa que conduce Tomás Dente, Juariu se emocionó al contar su historia: "Me estaba bañando y palpé un bultito y al toque fui al médico", quien le indicó varios y los resultados fueron contundentes: cáncer de mama.

"Comencé a hacer rayos y a tomar medicación. A pesar de que siento una revolución, lo voy llevando bien", dijo y con optimismo agregó: "la enfermedad es horrible pero lo tomé como un cable a tierra".

Juariu en Bendita.

Con su habitual simpatía, Vicky habló descontracturada acerca del tema y aseguró que siempre le busca la vuelta positiva a las cosas y hablar de cáncer le hace bien porque la trae a la realidad.

La influencer dijo que al año de haber contraído la enfermedad se casó con quien fue su novio durante 8 años. "Con Gustavo no necesitamos un casamiento para reafirmar nuestro amor porque es muy genuino pero sí necesitábamos una fiesta para celebrar con amigos"

Por último agregó que el diagnóstico reforzó la relación entre ellos: "Nos afianzó como pareja. Él es un sostén fundamental y tal vez sin su presencia todo lo hubiera vivido como algo más terrible".