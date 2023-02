Sofía "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello volvieron a apostar al amor luego de haber estado separados por un largo tiempo. La modelo está adaptándose nuevamente a al convivencia en pareja y sobre todo, con el pequeño hijo de Bello, Junior.

Durante una ronda de preguntas con sus seguidores, Sofía Jujuy Jiménez se sorprendió cuando una de las preguntas la calificaron de "Madrastra", y es que la joven no está acostumbrada a ser llamada por ese término. “Me encanta la relación de madrastra e hijastro que tenés con el hijo de Bauti”, fue el comentario de uno de sus seguidores.

La reacción de Sofía Jujuy Jiménez cuando le dijeron madrastra

Descolocada, Sofía Jujuy Jiménez compartió una foto con el hijo de su pareja arriba de auto y le dedicó un tierno mensaje. “Es muy flashero lo de ‘madrastra’. Pero sí, Junior es lo más grande qué hay", escribió junto a unos emojis que representan una carcajada.

Sofía Jujuy Jiménez con el hijo de Bautista Bello

La modelo está muy entusiasmada con el romance que podrá seguir sumando más páginas a su historia de amor. Jujuy había explicado que el fin de la relación, años atrás, no fue por falta de cariño o a causa de peleas. “El vínculo con él fue desde el amor siempre y siempre hubo comunicación. No me esperaba que él todavía esté, decidí en ese momento ser honesta con lo que me estaba pasando”, expresó.

OL.