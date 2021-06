Jujuy Jiménez, dura con Julieta Puente: "Sigo sin entender"

Luego de que Julieta Puente quede eliminada en La Academia de ShowMatch, ante Sofia Jujuy Jiménez, las chicas protagonizaron un intenso ida y vuelta en Los Ángeles de la Mañana, mientras recordaban que asistieron a la misma facultad.

Sofia Jujuy, dispuesta a hablar de todo, dejó en claro que su vínculo con Julieta se agrietó. "Fue rarísimo (lo que dijo Juli). Sigo sin entender, en shock. No pensé que nos íbamos a tirar piedras entre nosotras, de última hablemos de otros participantes. Me sorprendió, no lo esperaba y no entiendo qué quiso decir", expresó en La previa de La Academia sobre el fastidio de Julieta por haberse quedado afuera del certamen por ella.

Jujuy Jiménez dejó en claro que la buena onda con Julieta Puente se quebró

Al recordar que se cruzaban y tenían buena onda en la facultad, la jujeña reveló que esto no coincide con el descargo que Juli hizo tiempo atrás en Instagram y lo que dijo de ella tras haber quedado afuera del show de baile.

"En pandemia hizo un descargo en diálogo con sus seguidoras y reconoció que sentía envidia de mí, que compararse conmigo no le sumaba. Por suerte, dice que se despertó y no era por ahí... Que el camino era tener un registro propio, competir con uno mismo y no con los demás", agregó.

Por último, contó que en esa época Juli era periodista de Pronto y ella ya era figura. Entonces, al ver ese video lo replicó en sus redes porque estaba a favor de su mensaje de amor propio. Por eso, no entiende por qué reaccionó así en el ida y vuelta que protagonizaron tras su eliminación.

"Teníamos buena onda pero no entendí por qué dijo eso ayer... No tenía que enojarse conmigo. ¿Soy yo la culpable (de que quedara afuera)? Me muero", cerró.

El nuevo romance de Jujuy Jiménez y un reconocido polista:

Desde hace días se rumorea con un posible romance entre Jujuy Jiménez y Agustín "Cachete" Sierra, sin embargo la participante de "La Academia" habría comenzado un nuevo affaire con un reconocido hombre del Polo.

Fue la cuenta de Instagram "Chusmeteando" la que reportó la interacción de la modelo y Bautista Bello, un polista de 31 años y papá de un niño de 7.

Sofía y Bautista se siguen en las redes sociales y habrían estado cabalgando en la tarde del domingo. De hecho, la expareja de Del Potro, compartió una imagen y un video en donde se la ve pasando un día al aire libre en el campo.

Por su parte, Bello compartió un clip en Instagram stories en donde se muestra arriba de un caballo disfrutando un gran día de sol.